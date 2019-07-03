Месси опять мимо титула в сборной, тело футболистки «Янг Бойз» найдено на глубине 204 метра
Действующий чемпион России избавляется от балласта, отправляя ненужных игроков в «Сочи», новый центральный защитник московского ЦСКА пообещал, что команда выиграет титул, а Кокорина, которого, по его словам, ничему не научила тюрьма, наконец-то отпустили полечиться.
Аргентина проиграла в полуфинале Копа Америка
Путёвка в финал американского кубка разыгрывалась через мировую классику – сборная Аргентины встречалась с командой Бразилии. Обе сборные были одними из фаворитов до начала турнира, но групповой этап охладил пыл болельщиков. Аргентина вообще едва пробилась в плей-офф (всё решалось в последней игре группы с Катаром), а у «селесао» всего лишь возникли некоторые сложности с атакой. Они, правда, почти сразу же и прекратились...
Полуфинал получился неоднородным. По счёту уверенно победила Бразилия (на мячи Жезуса и Фирмино Аргентина не ответила ни одним результативным ударом), но в матче у Аргентины было достаточно шансов – просто не повезло.
Месси, видимо, так и останется без титулов в сборной. Он проигрывал в финале Чемпионата мира в 2014-м и трижды уступал в финале Копа Америка. Теперь не получилось дойти и до решающего матча, но какие претензии к Месси? После его подачи был удар в перекладину, а сам он с довольно острого угла засадил в штангу. Бразилии же хватило всего лишь трёх ударов в створ. Общее соотношение ударов - 14 против 4-х в пользу Аргентины.
Если у Аргентины можно выделить одного Месси, то в составе «селесао» в этом полуфинале блистали три игрока. Роскошный Дани Алвес (посмотрите, как он, например, начинал первую голевую атаку), вратарь Алиссон (не пропускает уже пять матчей!) и Жезус. Последний до этой игры не забивал в официальных играх с Чемпионата мира, но Тите верил и продолжал его ставить. Как итог – гол плюс голевая передача в полуфинале.
Месси, кстати, разошёлся и после игры. В интервью он раскритиковал работу рефери из Эквадора Родди Самбрано:
- Они не играли лучше нас. Они быстро открыли счет, а второй гол был забит после того, как нам не дали пенальти [за фол на Агуэро].
Судья показывал карточки за всякую фигню и даже не удосужился обратиться к VAR, это невероятно!
Так было весь матч. При малейшем контакте он свистел в пользу соперника, и эта хрень отвлекала нас от игры, - сказал Месси.
Футболистку сборной Швейцарии нашли. Увы...
Капитан «Янг Бойз» Флориана Исмаили несколько дней назад отдыхала с подругой на озере Комо в Италии. Девушки арендовали лодку и отплыли далеко от берега, после чего 24-летняя Флориана нырнула в озеро.
Футболистка так и не выплыла. Её подруга вызвала экстренную службу, но водолазы ничего не обнаружили. На следующий день начались исследования при помощи специального робота.
Чуда не произошло. Футболистку нашли. По информации Blick, труп был найден при помощи специального робота на глубине 204 метра.
Новосельцев и Цаллагов перешли в «Сочи», Полоз отозван из «Ростова»
«Зенит» готовится к началу нового сезона, в том числе избавляясь от ненужных Семаку футболистов. В прошлом году и Новосельцев («Анжи», «Ростов»), и Цаллагов («Рубин») играли в арендах, но, видимо, так и не убедили российского наставника. Официальный сайт «Зенита» сообщает, что клубы достигли договоренности о трансферах футболистов.
А ещё питерцы неожиданно отозвали Полоза из «Ростова». Футболист принимал участие в товарищеском Кубке «Париматч Премьер» и вроде как уже принял решение, что останется на этот сезон с дончанами (писали, что к нему был интерес из «Сочи», но Полоз хотел работать с Карпиным), но «Зенит», которому принадлежат права на российского форварда, вызвал его в расположение своей команды.
Честно говоря, зачем Полоз нужен Семаку, не очень понятно. До нового кошмарного лимита ещё целый год, а сейчас у питерцев с нападением полный прядок.
Шарлия дал интервью
Новый центральный защитник «красно-синих» наконец-то был официально объявлен. Хорват успел дать интервью – и наговорить интересного (спойлер – болельщики ЦСКА уже им довольны):
– Ближайшие цели? Прежде всего – играть хорошо. И отпраздновать с нашими болельщиками новые титулы.
Считаю ли, что нам это по силам? Конечно. У нас много высококлассных игроков. Что знаю о ЦСКА? Это крупнейший клуб России с большой историей, а армейские фанаты – лучшие в стране.
В последние несколько лет мы не выигрывали титулов, но мы это сделаем, я обещаю. Для меня огромное удовольствие – стать частью такого клуба.
Был ли матч против московского «Спартака» для меня товарищеским? Против «Спартака» не может быть товарищеских матчей. Я знаю, что значит дерби с этой командой для всех наших болельщиков.
Они уже успели прислать мне много сообщений в соцсетях. Жду не дождусь, когда сыграем со «Спартаком» в России. Процитировать сообщения? Нет, лучше этого не делать (смеется), - рассказал защитник пресс-службе «красно-синих».
В интервью sport24 Шарлия назвал Березуцких легендами и сказал, что даже не может подобрать слов, чтобы описать, насколько много Акинфеев сделал для российского футбола. Похоже, Звонимир в теме.
Тем лучше. Будем надеяться, по пути Бекао он не пойдёт.
Кокорина выпустили на реабилитацию
Форварду «Зенита» придётся сидеть в колонии до 9 декабря, но ему наконец-то позволили подлечить колено. Напоминаем, что в марте прошлого года Александр порвал «кресты», из-за чего игроку было необходимо проходить реабилитацию. Делать этого в СИЗО он не мог.
- Да, [мне] известно [в какой клинике он лечится], но меня просили об этом не говорить. Сколько ему выписано по назначению, столько и продлится, я не знаю, я в медицинские документы не заглядывала.
Во всяком случае, в режиме будут идти реабилитационные процедуры до момента его этапирования уже в колонию, - приводит «Р-Спорт» слова уполномоченной по правам человека в Москве Татьяны Потяевой.
Сам игрок дал интервью, в котором рассказал, что тюрьма его ничему не научила:
- Ничему. Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся. Лучше бы сразу послали на какие-то исправительные работы, чтобы польза была. А так пострадала куча народу – наши близкие, друзья, члены команды, болельщики. Вот зачем? – цитирует Кокорина «Московский комсомолец».
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: sportzwiki.com, REUTERS/Pilar Olivares, ruspekh.ru, официальный сайт ЦСКА, РИА Новости/Алексей Даничев
Аргентина проиграла в полуфинале Копа Америка
Путёвка в финал американского кубка разыгрывалась через мировую классику – сборная Аргентины встречалась с командой Бразилии. Обе сборные были одними из фаворитов до начала турнира, но групповой этап охладил пыл болельщиков. Аргентина вообще едва пробилась в плей-офф (всё решалось в последней игре группы с Катаром), а у «селесао» всего лишь возникли некоторые сложности с атакой. Они, правда, почти сразу же и прекратились...
Полуфинал получился неоднородным. По счёту уверенно победила Бразилия (на мячи Жезуса и Фирмино Аргентина не ответила ни одним результативным ударом), но в матче у Аргентины было достаточно шансов – просто не повезло.
Месси, видимо, так и останется без титулов в сборной. Он проигрывал в финале Чемпионата мира в 2014-м и трижды уступал в финале Копа Америка. Теперь не получилось дойти и до решающего матча, но какие претензии к Месси? После его подачи был удар в перекладину, а сам он с довольно острого угла засадил в штангу. Бразилии же хватило всего лишь трёх ударов в створ. Общее соотношение ударов - 14 против 4-х в пользу Аргентины.
Если у Аргентины можно выделить одного Месси, то в составе «селесао» в этом полуфинале блистали три игрока. Роскошный Дани Алвес (посмотрите, как он, например, начинал первую голевую атаку), вратарь Алиссон (не пропускает уже пять матчей!) и Жезус. Последний до этой игры не забивал в официальных играх с Чемпионата мира, но Тите верил и продолжал его ставить. Как итог – гол плюс голевая передача в полуфинале.
Месси, кстати, разошёлся и после игры. В интервью он раскритиковал работу рефери из Эквадора Родди Самбрано:
- Они не играли лучше нас. Они быстро открыли счет, а второй гол был забит после того, как нам не дали пенальти [за фол на Агуэро].
Судья показывал карточки за всякую фигню и даже не удосужился обратиться к VAR, это невероятно!
Так было весь матч. При малейшем контакте он свистел в пользу соперника, и эта хрень отвлекала нас от игры, - сказал Месси.
Футболистку сборной Швейцарии нашли. Увы...
Капитан «Янг Бойз» Флориана Исмаили несколько дней назад отдыхала с подругой на озере Комо в Италии. Девушки арендовали лодку и отплыли далеко от берега, после чего 24-летняя Флориана нырнула в озеро.
Футболистка так и не выплыла. Её подруга вызвала экстренную службу, но водолазы ничего не обнаружили. На следующий день начались исследования при помощи специального робота.
Чуда не произошло. Футболистку нашли. По информации Blick, труп был найден при помощи специального робота на глубине 204 метра.
Новосельцев и Цаллагов перешли в «Сочи», Полоз отозван из «Ростова»
«Зенит» готовится к началу нового сезона, в том числе избавляясь от ненужных Семаку футболистов. В прошлом году и Новосельцев («Анжи», «Ростов»), и Цаллагов («Рубин») играли в арендах, но, видимо, так и не убедили российского наставника. Официальный сайт «Зенита» сообщает, что клубы достигли договоренности о трансферах футболистов.
А ещё питерцы неожиданно отозвали Полоза из «Ростова». Футболист принимал участие в товарищеском Кубке «Париматч Премьер» и вроде как уже принял решение, что останется на этот сезон с дончанами (писали, что к нему был интерес из «Сочи», но Полоз хотел работать с Карпиным), но «Зенит», которому принадлежат права на российского форварда, вызвал его в расположение своей команды.
Честно говоря, зачем Полоз нужен Семаку, не очень понятно. До нового кошмарного лимита ещё целый год, а сейчас у питерцев с нападением полный прядок.
Шарлия дал интервью
Новый центральный защитник «красно-синих» наконец-то был официально объявлен. Хорват успел дать интервью – и наговорить интересного (спойлер – болельщики ЦСКА уже им довольны):
– Ближайшие цели? Прежде всего – играть хорошо. И отпраздновать с нашими болельщиками новые титулы.
Считаю ли, что нам это по силам? Конечно. У нас много высококлассных игроков. Что знаю о ЦСКА? Это крупнейший клуб России с большой историей, а армейские фанаты – лучшие в стране.
В последние несколько лет мы не выигрывали титулов, но мы это сделаем, я обещаю. Для меня огромное удовольствие – стать частью такого клуба.
Был ли матч против московского «Спартака» для меня товарищеским? Против «Спартака» не может быть товарищеских матчей. Я знаю, что значит дерби с этой командой для всех наших болельщиков.
Они уже успели прислать мне много сообщений в соцсетях. Жду не дождусь, когда сыграем со «Спартаком» в России. Процитировать сообщения? Нет, лучше этого не делать (смеется), - рассказал защитник пресс-службе «красно-синих».
В интервью sport24 Шарлия назвал Березуцких легендами и сказал, что даже не может подобрать слов, чтобы описать, насколько много Акинфеев сделал для российского футбола. Похоже, Звонимир в теме.
Тем лучше. Будем надеяться, по пути Бекао он не пойдёт.
Кокорина выпустили на реабилитацию
Форварду «Зенита» придётся сидеть в колонии до 9 декабря, но ему наконец-то позволили подлечить колено. Напоминаем, что в марте прошлого года Александр порвал «кресты», из-за чего игроку было необходимо проходить реабилитацию. Делать этого в СИЗО он не мог.
- Да, [мне] известно [в какой клинике он лечится], но меня просили об этом не говорить. Сколько ему выписано по назначению, столько и продлится, я не знаю, я в медицинские документы не заглядывала.
Во всяком случае, в режиме будут идти реабилитационные процедуры до момента его этапирования уже в колонию, - приводит «Р-Спорт» слова уполномоченной по правам человека в Москве Татьяны Потяевой.
Сам игрок дал интервью, в котором рассказал, что тюрьма его ничему не научила:
- Ничему. Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся. Лучше бы сразу послали на какие-то исправительные работы, чтобы польза была. А так пострадала куча народу – наши близкие, друзья, члены команды, болельщики. Вот зачем? – цитирует Кокорина «Московский комсомолец».
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: sportzwiki.com, REUTERS/Pilar Olivares, ruspekh.ru, официальный сайт ЦСКА, РИА Новости/Алексей Даничев