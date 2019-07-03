Нет побед. Дубль Шомуродова оставил ЦСКА без очков на «Париматч Премьер»

Для ЦСКА «Париматч Премьер» складывался совсем не удачно. Против «Краснодара» команда Гончаренко действовала моментами симпатично, но пропустила глупый гол (Акинфеев не прочувствовал момент и не стал прыгать за мячом, который шёл в створ), а в товарищеском дерби «красно-синие» остались в меньшинстве. Это по сути просто сломало весь спарринг.
«Ростов» на протяжении двух матчей был не очень стабилен. Особенно во вторых таймах, когда Карпин выпускал помногу футболистов, мягко говоря, не всегда дотягивающих до уровня премьер-лиги. Впрочем, Карпин объяснял, что команда пробовала действовать по-разному, отсюда и возникали провалы.
К третьей встрече ЦСКА наконец-то приехал Марио Фернандес, уникальных способностей которого «красно-синим» будет не хватать в игре любого формата и уровня. «Ростов» же не обошёлся без потерь. Из-за отравления в игре не смог принять в ней участие один из самых любопытных игроков в составе дончан Роман Ерёменко. Тем более было жалко потому, что Ерёменко выступал за «армейцев» и расстался с ними не сказать что в хороших отношениях.
Как в игре против «Спартака», «Ростов» быстро открыл счёт. ЦСКА задержался в атаке, по правому флангу набрал скорость Ионов, а Васин не смог даже навязать ему борьбу: в скорости защитник «армейцев» уступил моментально. Опорная зона, с которой у москвичей возникали проблемы ещё по ходу закончившегося сезона, оказалась оголена, поэтому пробить в самый угол набегающему Шомуродову никто не мешал.
? Элдор Шомуродов забивает первый мяч в сегодняшней игре.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 3, 2019
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После этого был затяжной ответ москвичей, которые провела почти без перерыва несколько интересных наступлений, но максимум, на что их хватило – опасная передача от Облякова со стандарта, которую не успел замкнуть Бийол. Ничего более существенного не допустила донская оборона.
ЦСКА вообще нетипично много даже для товарищеского матча браковал и ошибался. У Ахметова возникали необъяснимые трудности с техникой (в прошлом сезон он привлёк к себе внимание обратным) и продолжал странно действовать Магнуссон: исландский защитник творил «чудеса» ещё в дерби. При этом общее игровое преимущество оставалось за «армейцами».
Лучший игрок ЦСКА этой весной Иван Обляков был одним из самых полезных и к середине первого тайма игры против «Ростова». Именно благодаря действиям хавбека его команда сравняла счёт. Иван смело пошёл в дриблинг в чужой штрафной, убрал нескольких соперников и пробил с острого угла. Песьяков несложный мяч парировал, но на добивании первым оказался Чалов.
? Ответный мяч армейцев в исполнении Фёдора Чалова.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 3, 2019
? Смотрите игру #ЦСКАРостов прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
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Преимущество «армейцев» после первого забитого мяча на Кубке «Париматч Премьер» держалось не слишком долго. Оно рассеялось, при этом ничего конкретного ЦСКА до конца тайма так и не создал. Проникать в чужую штрафную у «красно-синих» получалось совсем плохо.
Караулящий чужую ошибку «Ростов» был куда нацеленнее. Сначала Акинфеев спас после удара Шомуродова на стандарте, при этом новичку москвичей хорвату Шарлия оставалось только разводить руками, потому что виноват был он. А затем Ахметов снова устроил что-то несуразное: подарил мяч сопернику, после чего опять результативная парочка Шомуродов-Ионов сделала абсолютно элементарный гол.
?? Элдор Шомуродов оформляет первый дубль на Кубке Париматч Премьер— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 3, 2019
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Составы на второй тайм тренеры изменили не сильно. У ЦСКА так вообще ушёл с поля только Акинфеев, которого Гончаренко бережёт на этом турнире. Видимо, именно поэтому у «армейцев» оставались всё те же проблемы – страшно проваливалась опорная зона при чужих контратаках, а впереди необходимую тонкость при настолько тугом сопротивлении давал лишь тот же Обляков.
Правда, после перерыва куда заметнее стал Бийол. У него была пара моментов и в одном из них полузащитник попал в перекладину.
К середине второго тайма тренеры делали всё больше замен (в составе москвичей наконец-то вышел Сигрудссон, Карпин убрал всех, кто начинал с первых минут, и оставил только Шомуродова и Песьякова), но темп, несмотря на появление свежих игроков, заметно упал.
Хотя моменты были – Шарлия допустил ошибку внутри собственной штрафной (с ним это не впервой), но выручил Помазун. У ЦСКА настолько явных возможностей не возникало. До обновления составов у «красно-синих», может, и не было уймы заходов в штрафную, но в центре ЦСКА более-менее ситуацию контролировал.
В заключительной трети встречи у команды Гончаренко игра разладилась совсем и должного давления на омоложённый состав «Ростова» не оказывалось. Лишенный цельности «Ростов» тоже не показывал слишком многого, зато удержал победный счёт.
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ЦСКА не набрал ни одного очка по итогам австрийского сбора, но вряд ли у Гончаренко есть повод всерьёз переживать из-за этого. «Зенит» зимой оказался третьим на Кубке «Матч Премьер», но весной Семак спокойно и уверенно вёл команду к чемпионству. Правда, отдельные моменты в игре «армейцев» должны настораживать.
Например, странный Ахметов, во многом из-за которого провисал центр. Или ошибки Магнуссона и хорватского новичка Шарлии. С другой стороны, лучше им ошибаться в искусственном дерби, чем в том, которое состоится в августе.
А «Ростову» по итогам встречи вообще не из-за чего переживать. Хотя нет, есть – как бы уберечь Шомуродова от внимания больших клубов, если он будет продолжать в таком духе и дальше.
Григорий Каленов, Rusfootball.info