На болельщиков "Уфы" напали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге хулиганы напали на болельщиков "Уфы", которые приехали на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" (2:3), сообщает Pro Sport Story.По данным источника, 16 фанатов гостей, среди которых были девушки, гуляли возле стадиона и на них неожиданно напала группа лиц численностью до 50 человек. Уфимцы сумели отразить нападение, после чего скрылись в ближайшем кафе и забаррикадировались в нём. В результате нападения один из уфимцев получил травму головы. Прибывшая полиция задержала только четырёх болельщиков из Башкортостана, нападавшие к тому времени уже разбежались.