Хасан Мамтов: обидно, что не смогли забить "Зениту" в первом тайме (видео)

- Правильно играли, перекрывали зоны, контролировали мяч, cоздавали моменты. Обидно, что не смогли забить. Во втором тайме за 2 минуты пропустили 2 гола.- Не могу сказать, нужно посмотреть. Будем разбирать ошибки.- Хотелось, конечно. Но не получилось.- Приятная атмосфера на стадионе.