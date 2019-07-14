Хасан Мамтов: обидно, что не смогли забить "Зениту" в первом тайме (видео)

Нападающий "Тамбова" Хасан Мамтов прокомментировал поражение от "Зенита" в 1-м туре РПЛ.
Хасан Мамтов Фото: Rusfootball.info
- Вы здорово провели первый тайм. Как удалось сдержать стартовый натиск "Зенита"?

- Правильно играли, перекрывали зоны, контролировали мяч, cоздавали моменты. Обидно, что не смогли забить. Во втором тайме за 2 минуты пропустили 2 гола.

- В перерыве "Зенит" сдержал изменения в расстановке. Это стало сюрпризом?

- Не могу сказать, нужно посмотреть. Будем разбирать ошибки.

- После забитого гола насколько виделось реальным сравнять счет?

- Хотелось, конечно. Но не получилось.

- Какие ощущения от 1-го матча в РПЛ для "Тамбова"?

- Приятная атмосфера на стадионе.




Rusfootball.info
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Мамтов Тамбов Зенит Rвидео
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