- Вы здорово провели первый тайм. Как удалось сдержать стартовый натиск "Зенита"?
- Правильно играли, перекрывали зоны, контролировали мяч, cоздавали моменты. Обидно, что не смогли забить. Во втором тайме за 2 минуты пропустили 2 гола.
- В перерыве "Зенит" сдержал изменения в расстановке. Это стало сюрпризом?
- Не могу сказать, нужно посмотреть. Будем разбирать ошибки.
- После забитого гола насколько виделось реальным сравнять счет?
- Хотелось, конечно. Но не получилось.
- Какие ощущения от 1-го матча в РПЛ для "Тамбова"?
- Приятная атмосфера на стадионе.
Rusfootball.info
Хасан Мамтов: обидно, что не смогли забить "Зениту" в первом тайме (видео)
Нападающий "Тамбова" Хасан Мамтов прокомментировал поражение от "Зенита" в 1-м туре РПЛ.
Хасан Мамтов Фото: Rusfootball.info