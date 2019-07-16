Александр Мейтин: болельщики "Зенита" пытались отбить нарушителя в нетрезвом состоянии. Все закончилось благополучно: раненых и убитых нет

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФС Александр Мейтин прокомментировал инцидент с задержанием болельщика в перерыве матча 1-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Тамбовом" (2:1).По словам очевидцев, несколько фанатов вступили в конфликт с сотрудниками безопасности. Конфликт перерос в словесную перепалку, зрителей задержали и посадили в микроавтобус. После этого группа болельщиков пыталась отбить его у полицейских."В перерыве Росгвардия задержала нарушителя в нетрезвом состоянии. Болельщики попытались его отбить в подтрибунном помещении. Конфликт локализовали очень быстро. Его добавили в полицию, составили протокол по статье 20-31.Все закончилось благополучно, раненых и убитых нет", - сказал Мейтин.