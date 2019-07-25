Клинтон Н’Жи: рад, что новый этап карьеры связан с "Динамо" Новичок "бело-голубых" рассказал, что собирается выучить русский язык фото: официальный сайт "Динамо"

- В моей карьере начинается новый этап, и я рад, что он связан с московским "Динамо". Это известный и серьезный клуб, который сейчас строит новую команду и ставит перед собой большие задачи.



Я разговаривал с Вильямом Венкером, который выступал здесь, и он дал самые лучшие рекомендации относительно клуба и чемпионата. Здесь также играл Матье Вальбуэна, и он всегда восторженно отзывался о "Динамо" во французских СМИ.



Я посмотрел несколько матчей российского чемпионата и понял, что здесь сильная лига, в которой команды играют с высокой плотностью обороны. Так что будет интересно. Я сложностей не боюсь и согласился на переход довольно быстро.



Знаю, что в команде есть франкоговорящие игроки, Шарль Каборе и Самба Соу, что, конечно, поможет мне в адаптации. Но для меня важнее, чтобы мы все говорили на языке футбола. Я собираюсь учить русский, считаю, что обязан это делать как футболист, выступающий в России. Очень жду теперь [возможности] выйти в составе "Динамо", - сообщает официальный сайт "бело-голубых".