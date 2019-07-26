Константин Рауш: проблемы с реализацией? Сегодня 2:0 выиграли, это хорошо Защитник "Динамо" рассказал о своих впечатлениях после победы над "Уралом" (2:0) Фото: globallookpress.com

- В последнее время не так уж легко было. Травмы, зимние сборы пропустил. В такой день я очень рад за клуб и всех болельщиков. Всех поздравляю с победой.



Тяжело ли далась победа? Каждая игра даётся [тяжело]. В первом тайме мы хорошо играли, нашли зоны в атаке, играли быстро. Второй тайм не очень понравился. Когда ты на поле, все видно по-другому. Чуть сели. Правда, много опасных моментов у наших ворот всё равно не было. В обороне хорошо отыграли.



Проблемы с реализацией? Больше моментов не забили против "Рубина". Но сегодня 2:0 выиграли, это хорошо, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info

