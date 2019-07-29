"Спартак" действительно получил предложение от китайского клуба "Бэйцзин Гоань" о покупке полузащитника Фернандо. Поступило оно пару дней назад, информирует Sport24.
"Спартак" рассчитывает получить за игрока не менее 15 млн евро. Если бы цена была ниже, то даже не рассматривали бы. Сделка может быть закрыта в течение двух дней. На замену Фернандо будет найден новый игрок.
Фернандо играет в "Спартаке" с 2016 года, куда перешел из "Сампдории" примерно за 13 млн евро. Трансфер бразильца стал самым дорогим в истории красно-белых. В составе "Спартака" Фернандо сыграл 98 матчей, забил 12 голов и сделал 10 голевых передач.
"Спартак" рассчитывает получить за Фернандо не менее 15 млн евро
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