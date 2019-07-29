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"Хотел бы зимой перейти к вам". Милевский позвонил Валерию Карпину

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский в шоу Евгения Савина "КраСава" позвонил главному тренеру "Ростова" Валерию Карпину и попросился в команду.
В 2012 году, напомним, пранкеры звонили Милевскому под видом Карпина и предлагали ему перейти в "Спартак".

– Валерий Георгиевич?

– Да.

– Добрый вечер, это Артем Милевский, помните? "Динамо" Киев, Украина.

– Да, помню, да.

– Да, здравствуйте. Я вот сейчас в Бресте зажигаю, супер сейчас все идет, мы к чемпионству идем большими шагами. Хотел бы перейти к вам в команду зимой. Получится или нет?

– Ну, до зимы еще дожить надо.

– Такой футбол просто показываете сумасшедший, первый тур вообще понравилось.

– Угу. Посмотрим, посмотрим.

– Реально очень хотелось бы поиграть под вашим руководством. Сколько можете заплатить, Георгич?

– Без понятия.

– А можно этот разговор продолжить с вами?

После этого вопроса Карпин положил трубку.

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Теги: Милевский Карпин Ростов
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