"Хотел бы зимой перейти к вам". Милевский позвонил Валерию Карпину

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский в шоу Евгения Савина "КраСава" позвонил главному тренеру "Ростова" Валерию Карпину и попросился в команду.

В 2012 году, напомним, пранкеры звонили Милевскому под видом Карпина и предлагали ему перейти в "Спартак".



– Валерий Георгиевич?



– Да.



– Добрый вечер, это Артем Милевский, помните? "Динамо" Киев, Украина.



– Да, помню, да.



– Да, здравствуйте. Я вот сейчас в Бресте зажигаю, супер сейчас все идет, мы к чемпионству идем большими шагами. Хотел бы перейти к вам в команду зимой. Получится или нет?



– Ну, до зимы еще дожить надо.



– Такой футбол просто показываете сумасшедший, первый тур вообще понравилось.



– Угу. Посмотрим, посмотрим.



– Реально очень хотелось бы поиграть под вашим руководством. Сколько можете заплатить, Георгич?



– Без понятия.



– А можно этот разговор продолжить с вами?



После этого вопроса Карпин положил трубку.