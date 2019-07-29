В 2012 году, напомним, пранкеры звонили Милевскому под видом Карпина и предлагали ему перейти в "Спартак".
– Валерий Георгиевич?
– Да.
– Добрый вечер, это Артем Милевский, помните? "Динамо" Киев, Украина.
– Да, помню, да.
– Да, здравствуйте. Я вот сейчас в Бресте зажигаю, супер сейчас все идет, мы к чемпионству идем большими шагами. Хотел бы перейти к вам в команду зимой. Получится или нет?
– Ну, до зимы еще дожить надо.
– Такой футбол просто показываете сумасшедший, первый тур вообще понравилось.
– Угу. Посмотрим, посмотрим.
– Реально очень хотелось бы поиграть под вашим руководством. Сколько можете заплатить, Георгич?
– Без понятия.
– А можно этот разговор продолжить с вами?
После этого вопроса Карпин положил трубку.
"Хотел бы зимой перейти к вам". Милевский позвонил Валерию Карпину
Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский в шоу Евгения Савина "КраСава" позвонил главному тренеру "Ростова" Валерию Карпину и попросился в команду.
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