Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал интерес петербургского "Зенита" к вингеру "Барселоны" Малкому.
"Если Медведев вслух говорит о Малкоме, значит, он видит какую-то перспективу. Конечно, "Зенит" надеется, что подпишет Малкома, там ведется борьба за него с другими топ-клубами. Он высококлассный вингер, который придется ко двору "Зениту". Сутормин себя не проявил против "Оренбурга", и заполучить такого футболиста на фланг будет очень важно "Зениту".
В "Зените" работает Вильям Оливейра, которого Семак позвал к себе из "Уфы", он привнес в "Зенит" здравую атмосферу и дух. Он говорит на многих языках, и при этом еще появился защитник Сантос. Для полной адаптации практика показывает, что лучше всего в команде иметь двух футболистов из другой страны, три футболиста — это уже перебор. Когда было 5 аргентинцев, вышло все плохо, поэтому ничего не получилось. Халк посоветовал Малкому переехать в Санкт-Петербург, но Малкома нельзя сравнивать с Халком, он перспективный футболист, неспроста он оказался в "Барселоне", у него все впереди", - цитирует Орлова Sport24.ru.
Геннадий Орлов: Малком - высококлассный вингер, который придется ко двору "Зениту"
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