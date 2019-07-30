Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Гаджи Гаджиев поделился мнением о решении Александра Самедова завершить карьеру игроку.
"Самедов — яркая личность! Я сразу обратил на него внимание в "Лужниках" в 2004 году. Он только начал осваиваться в основном составе "Спартака", а я приехал в Москву с "Крыльями". Мы были лидерами, он играл против нас так дерзко и уверенно, что сразу запомнился мне. К тому же забил нам один из своих первых голов за красно-белых. Хочется говорить Александру только комплименты и благодарить его за преданность нашей любимой игре. Отмечу, что даже на закате карьеры он качественно играл. Отличные обыгрыши, пасы с фланга и завершение. В его лице лига потеряла большого мастера. Но всему свое время", — цитирует Гаджиева "RT на русском".
Гаджи Гаджиев: в лице Самедова лига потеряла большого мастера
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