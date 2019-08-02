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"Тамбов" оштрафован на 50 тысяч рублей, "Спартак" и ЦСКА – на 30 тысяч

Глава КДК РФС Артур Григорьянц подвел итоги заседания дисциплинарного комитета по итогам 3-го тура чемпионата России.

"Динамо" – "Урал" (2:0): – болельщики "Динамо" скандировали нецензурные выражения, клуб оштрафован на 10 тысяч рублей.

"Уфа" – "Крылья Советов" (2:1): – болельщики обоих клубов скандировали нецензурные выражения, и "Уфа", и "Крылья" получили штрафы в размере 10 тысяч рублей.

"Тамбов" – "Спартак" (2:0): – главные тренеры обоих клубов – Александр Григорян и Олег Кононов – покидали пределы технической зоны. Болельщики "Спартака" скандировали нецензурные выражения, а также взорвали 1 петарду. Помимо этих нарушений, на предматчевом совещании отсутствовал специалист по работе с болельщиками "Тамбова". Григорян и Кононов оштрафованы на 10 тысяч рублей, "Тамбов" получил штраф в 50 тысяч рублей, "Спартак" получил 20 тысяч штрафа за скандирование и 10 тысяч за использование пиротехники.

"Арсенал" – "Ростов" (2:3): – болельщик обоих клубов скандировали нецензурные выражения. "Арсенал" оштрафован на 10 тысяч, "Ростов" – на 20, поскольку для ростовчан это уже второй случай в сезоне.

ЦСКА – "Локомотив" (1:0): – ЦСКА оштрафован на 20 тысяч за появление на поле посторонних лиц – на поле вышел главный тренер армейцев Виктор Гончаренко. Также фанаты красно-синих скандировали нецензурные выражения, за это клуб получил штраф еще в 10 тысяч рублей.

"СЭ"

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Теги: Тамбов Спартак ЦСКА
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