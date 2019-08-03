Валерий Рейнгольд - об удалении Понсе: это абсолютно хулиганская выходка! Он мог вообще Шунина инвалидом сделать

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью дляпрокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Динамо" (0:0) в 4-м туре Премьер-Лиги."Спартаку" маленький плюсик за то, что практически всю встречу провёл в меньшинстве. А так, никакой игры в исполнении обеих команд. Да, было желание и самоотдача, но игры никакой не было. Нет исполнителей, так чего ждать от футболистов, у которых нет мастерства для того чтобы радовать публику?! Только если что-то случайно залетит, но не залетело.Преимущество было у "Динамо" небольшое, поскольку играли в большинстве, но и этим воспользоваться не смогли. Что у тех, что у этих нет необходимого мастерства, креативных действий, игроков с нестандартным мышлением, способных как-то неожиданно поразить и соперника, и болельщиков. Вышел Шюррле, что-то в нём есть, но он очевидно не готов физически, нужно продолжать набирать, на это нужно время, которого сейчас не много.Мы ожидаем от дерби не того, что увидели в итоге. Я удовольствие от игры не получил, смотрел игру спокойно, потому что на поле ничего не происходило, а без футболистов хорошего уровня смотреть не интересно, и обижаться здесь не стоит. Ничем команды не удивили.Красная по делу, это абсолютно хулиганская выходка! Он мог вообще Шунина инвалидом сделать. Вопросов к удалению нет, когда всё по делу - всё по делу.Было бы неплохо в первом матче на выезде сыграть вничью. Я бы посоветовал команде играть на контратаках, ловить соперника на быстром переходе на чужую половину поля, но ни в коем случае не бросаться сразу забивать 5 мячей. Слабых команд не бывает, бывают слабые исполнители, и в "Спартаке" слабые исполнители. Компенсировать нехватку класса даже в матче с "Туном" можно только самоотдачей, желанием и игровой дисциплиной. Если "красно-белые" справятся с этим, то приедут домой с приемлемым результатом.В конце концов, играть команде не с "Реалом", "Барселоной" или "Манчестер Юнайтед". Соперник довольно средний по меркам РПЛ, бояться нечего, надо выходить играть. Но сможет ли "Спартак" выдержать такое давление, учитывая большое количество молодых и неопытных футболистов? Есть пример тульского "Арсенала", который, наверное, был фаворитом пары с "Нефчи", а в итоге проиграл с крупным счётом. Всё это от нехватки опыта, и у "Спартака" также нет опыта, сейчас за команду выступают практически все новые футболисты в сравнении с чемпионским сезоном. Да и конкурентоспособность москвичей вызывает вопросы, но если ещё прибудет усиление, пока трансферное окно не закрыто, тогда можно будет о чём-то конкретном говорить.