Огненное стихотворение Назарова про дерби "Спартак" - "Динамо": настало время с якоря сниматься

Известный болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров опубликовал в своем Instgram новое видео. Российский актер посвятил очередное стихотворение матчу 4-го тура РПЛ "Динамо" с красно-белыми (0:0).Стихотворение Назарова:"Спартак" с "Динамо" яростно гребли.Не замечали, что вокруг лишь мели.Одни хотели, правда, не могли.Другие не умели, но хотели.Ничья пустая - высохший ручей,Беспомощное русло без течения.И нет эмоций, честно, от ничьей.Восторга нет, лишь вялость огорчения.Мне не хватало мысли и родства,Я не увидел твердости и стали,Ни капли хулиганства -Унылый труд без капли естества.И там, где не хватало мастерства,Эмоции его не заменяли.Задача у команды не проста,Но хватит дрейфовать в болоте.Эй, капитан, командуй, по местам.Настало время с якоря сниматься.