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Огненное стихотворение Назарова про дерби "Спартак" - "Динамо": настало время с якоря сниматься

Известный болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров опубликовал в своем Instgram новое видео. Российский актер посвятил очередное стихотворение матчу 4-го тура РПЛ "Динамо" с красно-белыми (0:0).

Стихотворение Назарова:

"Спартак" с "Динамо" яростно гребли.
Не замечали, что вокруг лишь мели.
Одни хотели, правда, не могли.
Другие не умели, но хотели.
Ничья пустая - высохший ручей,
Беспомощное русло без течения.
И нет эмоций, честно, от ничьей.
Восторга нет, лишь вялость огорчения.
Мне не хватало мысли и родства,
Я не увидел твердости и стали,
Ни капли хулиганства -
Унылый труд без капли естества.
И там, где не хватало мастерства,
Эмоции его не заменяли.
Задача у команды не проста,
Но хватит дрейфовать в болоте.
Эй, капитан, командуй, по местам.
Настало время с якоря сниматься.



"СЭ"

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Теги: Назаров Спартак Динамо
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