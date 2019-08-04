Владимир Пономарёв: получил колоссальное удовольствие от игры ЦСКА в первом тайме

- Об игре:
Меня команда порадовала, особенно в первом тайме получил колоссальное удовольствие от игры. ЦСКА полностью контролировал инициативу, молодёжь выглядела здорово и мобильно, могли забить 2-3 гола, но не использовали свои моменты, а зря. Опасно упускать такие голевые возможности, более опытный соперник за это может наказать, и ничье уже не порадуешься. Нужно было забить второй и всё, хозяева поля вряд ли пришли бы в себя.
Во втором тайме ЦСКА отдал инициативу, и мне сложно сказать с чем это связано. Возможно, физически подустали, а может решили играть от обороны и попытаться поймать соперника на контратаке. Отдавать полностью контроль мяча сопернику довольно опасно, тем более казанцы были не готовы к такой игре ЦСКА в первом тайме, их можно было добить вторым мячом. Но молодёжь ещё это не чувствует, нужно подсказывать. В глухую оборону уходить не стоило, могли поплатиться.
А так, больших вопросов ни к кому нет. Команда большую часть матча здорово играла и в тактическом плане, и в техническом. Мне очень понравились "армейцы" в этой встрече.
- О перспективах "Рубина":
Молодая, только строящаяся команда. В составе выступают три-четыре грузина, которые в предыдущих турах смотрелись неплохо. Хотя ещё в советские времена говорили, что больше двух грузинов в команде держать не стоит, иначе пропадает дисциплина (смеётся). Но в целом, у "Рубина" неплохая команда, но в матче с ЦСКА у них ничего не получилось. "Армейцы" по всем показателям были сильнее оппонента. А так, перспективы у казанцев хорошие. Продолжат упорно работать - будет и результат.
- О втором месте ЦСКА в турнирной таблице после четырёх туров:
Команда постепенно втягивается в чемпионат. В первом матче всё получилось неудачно, поскольку команда только вернулась со сборов, футболисты устали и видеть мяч не хотели. Сейчас же наступил очень комфортный недельный цикл, физическая подготовка не вызывает вопросов, поэтому ЦСКА играет в удовольствие. В первой части сезона "армейцы" будут прибавлять с каждым матчем, а дальше посмотрим.
- О лучших футболистах встречи:
Акинфеев как всегда был надёжен, Марио как всегда был полезен, хотя оборонительных действий он уже мало выполняет, в основном играя как атакующий полузащитник. Ну и отдельно хотел бы отметить Чалова, который забил очень классный мяч, и в целом смотрелся здорово. Надеюсь, теперь он будет работать на полную катушку и разыграется. Он регулярно забивает, и сейчас главное не потерять эту стабильность.
Владимир Пономарёв: получил колоссальное удовольствие от игры ЦСКА в первом тайме
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Рубина" (1:0) в 4-м туре Премьер-Лиги.
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