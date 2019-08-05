Игорь Глушевич, агент Луки Джорджевича, рассказал о будущем своего клиента в "Зените", которому принадлежат права на футболиста.
"Про интерес тульского "Арсенала" я ничего не слышал. С нами никто не связывался, так что у меня нет информации по этому поводу. Что касается "Зенита", то нельзя точно сказать, что он его покинет. Лука вполне может остаться в команде", - цитирует Глушевича Sport24.ru.
Агент: нельзя сказать, что Джорджевич покинет "Зенит". Лука вполне может остаться в команде
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