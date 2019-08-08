Сергей Семак: если форс-мажора по пути на тренировку не случится - Дзюба не уедет в Англию

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о предстоящем матче с "Динамо", передает корреспондент Rusfootball.info.

Фото: ФК "Зенит"

- Посмотрим, подумаем. Потому как он сыграл в рамках предсезонной подготовки в двух матчах по 45 минут и против "Краснодара". Так что сложно говорить об оптимальных физических кондициях. По мне он готов играть, сколько - будем решать.- Дзюба тренируется, он здесь. Все сможете его увидеть сегодня, если не случится форс-мажора по пути на тренировочное поле.- Что касается обороны, то это по-прежнему очень организованная команда. В этом сезоне они действуют более агрессивно, встречают соперника более высоко. Что касается трудоспособности и дисциплины, то немногие в РПЛ способны на такую игру в обороне. Что касается атаки, то с появлением новых футболистов их действия в нападении стали более разнообразными. На мой взгляд, команда стала сильнее. Нас ждет очень тяжелый матч.- Да, он готов играть. Перед прошлым матчем с "Краснодаром" Игорь провел всего два занятия после достаточно длинной паузы. Сейчас он тренируется, делает это очень хорошо. Готов на сто процентов.- Не вижу проблемы. Вильмар играет агрессивно, жестко, при этом такие моменты с получением карточек случаются. Ничего страшного. Не хочется его терять, но с этим ничего не поделаешь. Это не вопрос дисциплины, а манера его игры и реакция арбитров на нарушения. Если получит еще карточку, то другой игрок может заменить его.