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Дмитрий Аленичев: пенальти в ворота "Порту"? Я не судья, но я на месте арбитра этот пенальти не назначил

Бывший игрок "Порту" Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение "Краснодара" от португальского клуба в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Краснодарцы уступили на своем поле со счетом 0:1, пропустив гол на 89-й минуте.

"Конечно, логичным результатом была бы ничья. В современном футболе имеют большое значение стандартные положения, это и решило исход матча. "Краснодару" не хватило остроты в атаке. Да, произошли большие изменения в межсезонье, поэтому это не тот "Краснодар", который мы привыкли видеть в прошлом году. Всякое может случиться, сюрпризы бывают, будем ждать ответной игры.

Пенальти в ворота "Порту"? Я думаю, игрок португальской команды неумышленно играл, мяч попал в руку, но это не пенальти. Я не судья, но я бы на месте арбитра этот пенальти не назначил.

Что касается пропущенных голов "Краснодара" в концовке матчей, то это может быть потеря концентрации, хочется при ничейном результате бежать вперед, забивать голы, а в итоге пропускаешь голевые атаки. Жаль, что пропустили в концовке, ничья была бы более положительным исходом для нас. Если бы Спаич не сделал движение в моменте удара штрафного, то Сафонов мог бы и достать, но с "Зенитом" был похожий момент, только Спаич там выручил.

В Португалию нужно ехать с уверенностью, потому что бывают сюрпризы. Конечно, для меня "Порту" не чужая команда, но так как я россиянин, отдавал предпочтение "Краснодару", - цитирует Аленичева Sport24.ru.

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Теги: Аленичев Порту Краснодар
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