Василий Кикнадзе: в начале недели объявим о подписании нападающего (видео)

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе анонсировал появление в команде нового нападающего. По всей видимости, речь идёт о принадлежащем «Зениту» Луке Джорджевиче.

Фото: ФК "Локомотив"

– Главное, что мы создавали моменты, их количество вселяет оптимизм. Порадовало, что смогли оказаться не менее крепкими не только физически, но и духом. Конечно, хотелось бы лучшей реализации, но мы могли и пропустить. Гильерме не подкачал: работы у него было немного, но выручил же в очередной раз.– Да, в недалёком будущем появится форвард. Осталось оформить документы, договорённости есть, в начале следующей недели будет официальное объявление. До него ничего говорить не могу, хотя все всё знают, это не секрет полишинеля. Оформим в понедельник-вторник.– Надеюсь, что нет. Никогда не зарекайся.– Нет, по реализации точно нет. Ну и в Лиге чемпионов нам надо будет играть в более скоростной футбол. Но футбольные вещи лучше обсуждать с тренером, – цитирует Кикнадзе корреспондентПётр Газин.