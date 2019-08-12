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ЦСКА: у Чалова выявлен перелом носа со смещением, у Сигурдссона - повреждение голеностопа

Сегодня, 12 августа, футболисты ЦСКА Федор Чалов и Арнор Сигурдссон прошли медицинское обследование в связи с повреждениями, полученными ими в домашнем матче 5-го тура РПЛ с "Сочи" (0:0).

"Обследование выявило у Чалова перелом костей носа с небольшим смещением. У Сигурдссона диагностировано повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава", — написано на официальном сайте ЦСКА.

Сроки восстановления Чалова и Сигурдссона на данный момент официально не сообщаются.

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Теги: Чалов Сигурдссон ЦСКА
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