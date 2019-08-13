Ролик украинский футболист подписал так: "Когда-то это все закончится. Вера в мирное небо".
Ракицкий про отношения России и Украины: когда-то это все закончится
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий выразил своё отношение к политической ситуации, которая сложилась между Россией и Украиной
Фото: twitter.com/zenit_spb
Игрок выложил в социальных сетях видео, на котором Дзюба говорит: "Россия и Украина – братья".
Ролик украинский футболист подписал так: "Когда-то это все закончится. Вера в мирное небо".
Ролик украинский футболист подписал так: "Когда-то это все закончится. Вера в мирное небо".
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