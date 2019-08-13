Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с получением травмы полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона в матче 5-го тура РПЛ с "Сочи" (0:0). Исландец был заменен на 28-й минуте, после того как против него жестко сыграл защитник сочинцев Никита Калугин. В перерыве игры Калугин в телевизионном эфире принес извинения Сигурдссону.
"Это та ситуация, когда невозможно не показать желтую карточку. Нет прямых ног, шипов, но есть безрассудное поведение. Почему не показал, объяснить не могу.
Судья сказал: "Я "подвис" в том моменте". Хотя время было, чтобы оценить эпизод и наказать игрока", - цитирует Егорова Sport24.
Александр Егоров: судья сказал, что "подвис" в моменте с фолом на Сигурдссоне
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