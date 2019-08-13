Симон Лаурелли, агент нападающего "Галатасарая" Мбайе Дианя, прокомментировал слухи о том, что московский "Спартак" сделал предложение по его клиенту.
"Конечно, какой-то интерес может быть, но вчера я провел весь день с Мбайе, никаких звонков с предложениями не поступало", - цитирует Лаурелли Sport24.ru.
Агент: вчера весь день был с Мбайе, из "Спартака" никто не звонил
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