Алексей Миранчук рассказал, в чем брат сильнее его

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук отметил, в чем брат Антон превосходит его.— На поле?— Если говорить о футболе, то у Антона правая нога сильнее. Финты у меня попроще — показал вправо, ушел влево. А он может переступы на скорости делать, еще что-то. В этом плане чуть разнообразнее.— А в жизни... Трудно сказать, в чем брат превосходит меня. По-моему, тут у нас все одинаково.— Да не было особых сюрпризов. Правда, в последнее время он стал больше времени проводить дома. В город почти не выбирается. Разве что в кино — и сразу назад. Мы на эту тему не говорили, но про себя отметил — молодец Антоха, правильно делает. Не распыляется, копит силы, огромное внимание уделяет восстановлению.