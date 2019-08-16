Встреча пройдёт в Самаре в воскресенье, 25 августа, и согласно актуальному расписанию должна начаться в 14:00 по московскому времени. Первый матч 4-го тура квалификации Лиги Европы с "Брагой" "Спартак" проведет в Португалии 22-го августа в 21:45 мск.
"В связи с малым количеством времени на восстановление ФК "Спартак-Москва" просит лигу перенести воскресную игру в Самаре на 19:00. Мы также обращаемся с просьбой к спартаковским болельщикам, планирующим поддержать команду в Самаре, учитывать данную информацию при планировании поездки. Клуб разместит окончательную информацию о времени начала воскресной встречи с "Крыльями Советов" по итогам решения РПЛ", - говорится на официальном сайте клуба.
"Спартак" попросил РПЛ перенести матч с "Крыльями Советов" из-за игры в Лиге Европы
"Спартак" обратился в РПЛ с просьбой перенести время начала матча 7-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов".
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