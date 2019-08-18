Николай Валуев: очень разочаровал уровень судейства в матче "Зенит" - "Ахмат"

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев остался недоволен работой арбитров в матче "Зенит" - "Ахмат".



"Просмотрел обзор матча "Зенит" - "Ахмат". Очень разочаровал уровень судейства. Два чистых, на мой взгляд, незасчитанных гола хозяев и непоставленный пенальти не позволили моим землякам из "Зенита" одержать победу в этом матче. Держитесь парни, я с вами", - написал Валуев в инстаграме.