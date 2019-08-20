Бывший игрок "Спартака" Арас Озбилиз поделился впечатлениями от матча 6-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА (2:1).
"Конечно, я смотрел вчера дерби, это было потрясающе. "Спартак" забил два красивых мяча и заслуженно одержал победу над ЦСКА. Очень рад за спартаковских болельщиков, Москва — красно-белая. Я прекрасно понимаю, насколько для болельщиков и для футболистов эта победа важна. Поздравляю "Спартак" и ее болельщиков с победой, я очень рад за них», — сказал Озбилиза Sport24.ru.
Арас Озбилиз: Москва - красно-белая
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