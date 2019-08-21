Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал новость о том, что полузащитник Дмитрий Тарасов обратился в РФС с заявлением о взыскании с "Локомотива" 12 тысяч евро.
"Мы знаем, что Тарасов обратился в Палату РФС по разрешению споров. Мы общались с Дмитрием, профсоюз помогал ему и раньше, поэтому следим за ситуацией. В прошлом случались похожие ситуации, и Палата вставала на сторону футболистов. И это логично — если травма получена во время действия контракта, то средства на лечение и реабилитацию футболиста должен выделять клуб. Поэтому необходимо доработать регламент в части обязательства клубов перед игроками после окончания трудового договора. Можно оценить шансы Тарасова на выигрыш дела, как хорошие? С моей стороны — это некорректно комментировать, так как не хочу оказывать давление на Палату", - цитирует Зотова Sport24.ru.
Александр Зотов: если Тарасов получил травму пока действовал контракт, "Локо" должен оплатить лечение
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