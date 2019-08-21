Данил Круговой: финансовый фактор никак не повлиял на мое решение о переходе в "Зенит"

Новичок "Зенита" Данил Круговой прокомментировал свой переход в питерский клуб."Всем привет. Сегодня официально я стал игроком своего родного клуба с берегов Невы — "Зенита". Год назад я сказал Петербургу "До свидания», отправившись за шансом в столицу Башкортостана в "Уфу". Хочу поблагодарить всех, кто работал со мной в ФК "Уфа" и персонально Шамиля Камиловича Газизова, который поверил в меня и мои силы. В СМИ за последнее время было очень много фейковых новостей, я не хотел и не хочу никак реагировать на них, но поясню одно обстоятельство. Официальное предложение "Зенита" и другого клуба, который претендовал на меня, были сопоставимы, и финансовый фактор никак не повлиял на мое решение.Отдельно выражаю слова благодарности Александру Ивановичу Медведеву и Сергею Богдановичу Семаку. Спасибо за все, что вы сделали для меня на данном этапе. Сделаю все, чтобы оправдать ваши ожидания. Рад поприветствовать болельщиков лучшего клуба страны", — написал Круговой в инстаграме.