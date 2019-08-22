» » "Рубин" продал картонную фигуру Сутормина за 85 тысяч рублей. Самого игрока казанцы продали за 50 тысяч

"Рубин" продал картонную фигуру Сутормина за 85 тысяч рублей. Самого игрока казанцы продали за 50 тысяч

"Рубин" после долгих торгов на аукционе продал картонную фигуру полузащитника "Зенита" Алексея Сутормина за 85 тысяч рублей.
ФК "Рубин"
Ранее "Рубин" сообщил, что готов продать картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить тем, кому они полагаются.

Сутормин летом перешел из "Оренбурга" в "Рубин" за 50 тысяч рублей, а через несколько дней за такую же сумму перешел в "Зенит".

Твиттер "Рубина"


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Теги: Сутормин Рубин
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