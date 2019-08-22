Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал вызов в состав российской молодежки нападающего ЦСКА Федора Чалова на игры отборочного этапа чемпионата Европы — 2021 с Сербией (Саранск, 6 сентября, 19:00 мск) и Болгарией (София, 10 сентября, 20:30 мск).
"Я уже ничему не удивляюсь. Мы каждый год кричим, радуемся нашему футболу, а на самом деле все хуже и хуже. Сейчас Чалов нужен нашей национальной сборной. Если бы молодежная сборная участвовала или претендовала на ЧЕ или была в финале, то еще можно понять. Ну это смешно, у меня слов нет.
Почему Черчесов не доверяет? Это вопрос тренерскому штабу, почему нет доверия к лучшему бомбардиру. Дайте хоть шанс проявить себя и не выходить на 10-15 минут, а провести полный матч. Понятно, что есть Дзюба и Смолов и они считают, что нападающих хватает. Но нужно давать шанс и таким футболистам, как Чалов.
Кажется, что это понижение: основная сборная и тут — молодежная. Наоборот, с молодежной надо тянуться в основную, а у нас все наоборот. Честно говоря, это все странно", - цитирует Канчельскиса Sport24.ru.
Андрей Канчельскис - о вызове Чалова в молодежку: я уже ничему не удивляюсь. Это смешно, у меня слов нет
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