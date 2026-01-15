Быстров: Дивееву придётся попыхтеть в "Зените"

Ранее игрок обороны выступал за московский ЦСКА. По словам Быстрова, новичку предстоит столкнуться с жёсткой конкуренцией за место в стартовом составе.
- В "Зените" всегда сумасшедшая конкуренция, и никто своё место так просто не отдаст. Поэтому Игорю надо будет попыхтеть. Хотя в условиях лимита, кем-то ради него будут жертвовать, - цитирует Быстрова "Спорт День за Днём".
Карьеру в составе ЦСКА Дивеев начал в 2019 году и за несколько сезонов стал одним из ключевых игроков обороны армейцев. За московскую команду защитник провёл 203 официальных встречи, в которых отметился 20 забитыми мячами и пятью результативными передачами.
Вместе с ЦСКА он дважды выигрывал Кубок России и один раз завоёвывал Суперкубок страны.