Быстров: Дивееву придётся попыхтеть в "Зените"

Экс-игрок "Зенита" Владимир Быстров поделился мнением о переходе защитника Игоря Дивеева в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
Ранее игрок обороны выступал за московский ЦСКА. По словам Быстрова, новичку предстоит столкнуться с жёсткой конкуренцией за место в стартовом составе.

- В "Зените" всегда сумасшедшая конкуренция, и никто своё место так просто не отдаст. Поэтому Игорю надо будет попыхтеть. Хотя в условиях лимита, кем-то ради него будут жертвовать, - цитирует Быстрова "Спорт День за Днём".

Карьеру в составе ЦСКА Дивеев начал в 2019 году и за несколько сезонов стал одним из ключевых игроков обороны армейцев. За московскую команду защитник провёл 203 официальных встречи, в которых отметился 20 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Вместе с ЦСКА он дважды выигрывал Кубок России и один раз завоёвывал Суперкубок страны.

