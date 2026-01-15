Батраков: хочу отблагодарить "Локомотив" трофеем

Игрок "Локомотива" Алексей Батраков высказался о возможности продолжения карьеры за пределами России.
Футболист отметил, что не исключает вариант с переездом в Европу, однако подчеркнул важность текущего этапа в московском клубе.

- Хочу попробовать себя в Европе, но жизнь по-разному складывается. Все говорят про предложения, но может никакого предложения и не будет. "Локомотив" - мой родной клуб, и я хочу отблагодарить его трофеем, - цитирует Батракова "Советский спорт".

В этом сезоне Батраков выходил на поле в 23 матчах, отметившись 15 забитыми мячами и шестью ассистами на партнёров. Зимнюю паузу "Локомотив" встретил на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.

Следующий матч команда проведёт 28 февраля - в 19-м туре чемпионата России "Локомотив" на домашнем поле сыграет с "Пари НН".

