Сборная Марокко вышла в финал Кубка Африки

Сборная Марокко вышла в решающий матч Кубка Африки после полуфинального противостояния с Нигерией.
Сборная Марокко
Команды не смогли открыть счёт ни за 90 минут, ни в двух дополнительных таймах по 15 минут. Судьба путёвки в финал решалась в серии пенальти, где точнее оказались марокканские футболисты - 4:2.

В финале сборная Марокко встретится с Сенегалом. Матч состоится 18 января.

В игре за третье место национальная команда Нигерии сыграет против Египта - этот матч запланирован на 17 января.

