Антон Миранчук: если смотреть на мой потенциал, вижу себя в "Валенсии"

Полузащитник "Локомотива" рассказал, в каком европейском клубе хотел бы себя попробовать:



- Чтобы уехать в Европу, надо быть готовым в голове ко всем моментам, которые будут. Надо знать язык, в этом плане я не пропаду. Я смогу объясниться с партнёрами. Чтобы уезжать, нужно набрать статус, уверенность и уже тогда ехать с каким-то багажом.



Если смотреть на мой потенциал, вижу себя в "Валенсии" или в клубах первой пятёрки-семёрки чемпионата Германии, где хороший футбол. Разговаривал на эту тему с Джефферсоном Фарфаном. Мануэл Фернандеш всегда говорил: "Уезжайте при любой возможности", потому что там всё по-другому — футбол, люди, интенсивность, эмоции, уровень, какой-то космос, - приводит слова игрока пресс-служба клуба.