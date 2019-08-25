Легендарный Тиль. «Спартак» увозит победу из Самары, забив на последних минутах

На неделе москвичи провели фирменный бездарный матч в еврокубках. Португальцы минимально победили дома и сбили весь победный настрой, напомнив, насколько нестабильной и неровной является команда Кононова.
Рано бражничали. Оценки очередной неудачи «Спартака» в еврокубках
Что оставалось «Спартаку»? Усилиться Ларрсоном и Тилем, которым нельзя было играть в отборе Лиги Европы, и набирать очки с «Крыльями» в чемпионате. Тем более из-за дерзкой «Уфы» была возможность оказаться на первом месте. Пускай и не самом чистом.
За первые пятнадцать минут москвичи должны были оформлять преимущество и спокойно катать от обороны. Проскользнул по флангу Мирзов и отдал под удар Рассказову – выстрел пошёл мимо. В опасную контратаку убегал Шюррле, пробивший слишком слабо. Мияйлович подарил мяч сопернику внутри штрафной – но никто этим не воспользовался.
«Крыльям» везло с моментами, но с кадрами – наоборот. Дмитрий Комбаров, для которого этот матч был особенным, покинул поле ещё до середины первого тайма из-за повреждения. Его заменил Полуяхтов, которому разбил нос Ларрсон. Мельком на поле побывал и закончивший с футболом Александр Самедов, чевствовавшийся обеими трибунами перед стартовым свистком.
7? Символический первый удар по мячу нанес Александр Самедов, который начинал карьеру в «Спартаку», а завершил – в «Крыльях».#КрыльяСпартак – 0:0 pic.twitter.com/olyA8bjson— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 25, 2019
Моментов у хозяев не было почти целый тайм. Везло только с жёлтыми – в составе противников их схлопотали Зобнин, Джикия и Ларрсон. Из интересного были только попытки зацепиться на чужой половине поля роскошного Соболева, который покорил Самару на старте сезона.
В последние пятнадцать минут первого тайма преимущество гостей практически улетучилось. «Крылья» научились держаться против такого «Спартака» в центре, а радоваться фанатам гостей оставалось только по поводу молодого Умярова, не тушевавшегося на фоне партнёров. И тогда внезапно случился главный момент «Спартака» за первый сорок пять минут – Шюррле засадил в штангу, а спешивший на добивание Мирзов попал в растянувшегося Рыжикова.
И почти сразу после этого случилась ответная голевая атака «Крыльев». Они терпели весь тайм, были намного хуже в плане созданных моментов, но на перерыв ушли с преимуществом. Снова Соболев – это был шестой его гол в этом сезоне. Кстати - снова вопросы к Рассказову, который в кои-то веки сменил Ещенко.
Проваливали игру новички «Спартака», у которого было более чем достаточно моментов. Шюррле лупил во всех эпизодах подряд, Ларрсон снова был выключен из игры, Тил и близко не впечатлял, как в том же дерби.
После перерыва оформить дубль мог Соболев, но махнул много мимо из штрафной площади. Теперь настала пора «Спартака» наказывать противника за неиспользование хороших возможностей. Новички «красно-белых» не стали играть особенно лучше, но москвичам на сей раз повезло – Зобнин бросил на Тиля, тот попытался прострелить – и рикошетом от защитника мяч пришёл к бесполезному до этого момента Ларрсону. Джордан сравнял.
После забитого мяча «Спартак» организовал примерно то же самое, что мы видели до перерыва. «Крылья» практически безвылазно сидели на своей территории. У гостей было много моментов – Шюррле классно крутил со штрафного (не хватило совсем чуть-чуть), несколько эпизодов с вышедшим на поле Бакаевым.
В ответ были только без особой почвы рывки от Соболева. «Крылья» сами чувствовали это и отвечали грубостью. Анюков сначала приложил на своём фланге Тиля, а потом задёргал до предупреждения Бакаева.
Всё могло решиться, как и в первом тайме. Перед компенсированным временем у Самары была пара роскошных атак, но по их итогам выручил Максименко.
А дальше... Дальше снова включился Тиль. Теперь можно поспорить, кто из новичков круче – всё-таки Шюррле или бывший игрок «АЗ»?
В самарской игре был точно круче Тиль. Он не только сделал голевую на Ларрсона, но и забил сам. Болельщики «Спартак» должны сказать спасибо Леониду Слуцкому!
«Понсе – Петкович, Каррера – лучший, Тиля нашёл Слуцкий». Гурцкая – о развале чемпионского «Спартака» и многом другом
Победив, «Спартак» вошёл в группу лидеров чемпионата. Правда, если учесть победу «Ростова» в параллельном матче, первых команд теперь сразу пять – у всех по 14 очков.
Но в любом случае это победа для Кононова, едва не потерявшего всё доверие, которое он заработал за последний месяц.
Впереди – «Брага» и судьба путёвок в групповой этап Лиги Европы.