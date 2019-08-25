Легендарный Тиль. «Спартак» увозит победу из Самары, забив на последних минутах

«Красно-белые» чуть не пропустили перед компенсированным временем, но выручил Максименко – а дальше включился пропускавший игру против «Браги» Тиль, сделавший до этого де-факто голевую передачу

Фото: ФК "Спартак"

7? Символический первый удар по мячу нанес Александр Самедов, который начинал карьеру в «Спартаку», а завершил – в «Крыльях».#КрыльяСпартак – 0:0 pic.twitter.com/olyA8bjson — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 25, 2019

«Спартак» вроде бы увидел свет в конце тоннеля – приложил ЦСКА в дерби, да и вообще одержал четыре победы подряд. С одной стороны, невелика заслуга – два матча в серии были с неприметным «Туном». С другой - последний раз такое случалось в марте-апреле 2018-го, когда «красно-белыми» рулил ещё Каррера. Неужели «Спартак» вернулся править, спрашивали мы перед первой игрой с «Брагой»? Куда там – «Спартак» вернулся, чтобы быть «Спартаком».На неделе москвичи провели фирменный бездарный матч в еврокубках. Португальцы минимально победили дома и сбили весь победный настрой, напомнив, насколько нестабильной и неровной является команда Кононова.Что оставалось «Спартаку»? Усилиться Ларрсоном и Тилем, которым нельзя было играть в отборе Лиги Европы, и набирать очки с «Крыльями» в чемпионате. Тем более из-за дерзкой «Уфы» была возможность оказаться на первом месте. Пускай и не самом чистом.За первые пятнадцать минут москвичи должны были оформлять преимущество и спокойно катать от обороны. Проскользнул по флангу Мирзов и отдал под удар Рассказову – выстрел пошёл мимо. В опасную контратаку убегал Шюррле, пробивший слишком слабо. Мияйлович подарил мяч сопернику внутри штрафной – но никто этим не воспользовался.«Крыльям» везло с моментами, но с кадрами – наоборот. Дмитрий Комбаров, для которого этот матч был особенным, покинул поле ещё до середины первого тайма из-за повреждения. Его заменил Полуяхтов, которому разбил нос Ларрсон. Мельком на поле побывал и закончивший с футболом Александр Самедов, чевствовавшийся обеими трибунами перед стартовым свистком.Моментов у хозяев не было почти целый тайм. Везло только с жёлтыми – в составе противников их схлопотали Зобнин, Джикия и Ларрсон. Из интересного были только попытки зацепиться на чужой половине поля роскошного Соболева, который покорил Самару на старте сезона.В последние пятнадцать минут первого тайма преимущество гостей практически улетучилось. «Крылья» научились держаться против такого «Спартака» в центре, а радоваться фанатам гостей оставалось только по поводу молодого Умярова, не тушевавшегося на фоне партнёров. И тогда внезапно случился главный момент «Спартака» за первый сорок пять минут – Шюррле засадил в штангу, а спешивший на добивание Мирзов попал в растянувшегося Рыжикова.И почти сразу после этого случилась ответная голевая атака «Крыльев». Они терпели весь тайм, были намного хуже в плане созданных моментов, но на перерыв ушли с преимуществом. Снова Соболев – это был шестой его гол в этом сезоне. Кстати - снова вопросы к Рассказову, который в кои-то веки сменил Ещенко.



Проваливали игру новички «Спартака», у которого было более чем достаточно моментов. Шюррле лупил во всех эпизодах подряд, Ларрсон снова был выключен из игры, Тил и близко не впечатлял, как в том же дерби.



После перерыва оформить дубль мог Соболев, но махнул много мимо из штрафной площади. Теперь настала пора «Спартака» наказывать противника за неиспользование хороших возможностей. Новички «красно-белых» не стали играть особенно лучше, но москвичам на сей раз повезло – Зобнин бросил на Тиля, тот попытался прострелить – и рикошетом от защитника мяч пришёл к бесполезному до этого момента Ларрсону. Джордан сравнял.







После забитого мяча «Спартак» организовал примерно то же самое, что мы видели до перерыва. «Крылья» практически безвылазно сидели на своей территории. У гостей было много моментов – Шюррле классно крутил со штрафного (не хватило совсем чуть-чуть), несколько эпизодов с вышедшим на поле Бакаевым.



В ответ были только без особой почвы рывки от Соболева. «Крылья» сами чувствовали это и отвечали грубостью. Анюков сначала приложил на своём фланге Тиля, а потом задёргал до предупреждения Бакаева.



Всё могло решиться, как и в первом тайме. Перед компенсированным временем у Самары была пара роскошных атак, но по их итогам выручил Максименко.



А дальше... Дальше снова включился Тиль. Теперь можно поспорить, кто из новичков круче – всё-таки Шюррле или бывший игрок «АЗ»?







В самарской игре был точно круче Тиль. Он не только сделал голевую на Ларрсона, но и забил сам. Болельщики «Спартак» должны сказать спасибо Леониду Слуцкому!



«Понсе – Петкович, Каррера – лучший, Тиля нашёл Слуцкий». Гурцкая – о развале чемпионского «Спартака» и многом другом



Победив, «Спартак» вошёл в группу лидеров чемпионата. Правда, если учесть победу «Ростова» в параллельном матче, первых команд теперь сразу пять – у всех по 14 очков.



Но в любом случае это победа для Кононова, едва не потерявшего всё доверие, которое он заработал за последний месяц.



Впереди – «Брага» и судьба путёвок в групповой этап Лиги Европы.