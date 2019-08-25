» » Легендарный Тиль. «Спартак» увозит победу из Самары, забив на последних минутах

Легендарный Тиль. «Спартак» увозит победу из Самары, забив на последних минутах

«Красно-белые» чуть не пропустили перед компенсированным временем, но выручил Максименко – а дальше включился пропускавший игру против «Браги» Тиль, сделавший до этого де-факто голевую передачу
Фото: ФК "Спартак"
«Спартак» вроде бы увидел свет в конце тоннеля – приложил ЦСКА в дерби, да и вообще одержал четыре победы подряд. С одной стороны, невелика заслуга – два матча в серии были с неприметным «Туном». С другой - последний раз такое случалось в марте-апреле 2018-го, когда «красно-белыми» рулил ещё Каррера. Неужели «Спартак» вернулся править, спрашивали мы перед первой игрой с «Брагой»? Куда там – «Спартак» вернулся, чтобы быть «Спартаком».

На неделе москвичи провели фирменный бездарный матч в еврокубках. Португальцы минимально победили дома и сбили весь победный настрой, напомнив, насколько нестабильной и неровной является команда Кононова.

Рано бражничали. Оценки очередной неудачи «Спартака» в еврокубках

Что оставалось «Спартаку»? Усилиться Ларрсоном и Тилем, которым нельзя было играть в отборе Лиги Европы, и набирать очки с «Крыльями» в чемпионате. Тем более из-за дерзкой «Уфы» была возможность оказаться на первом месте. Пускай и не самом чистом.

За первые пятнадцать минут москвичи должны были оформлять преимущество и спокойно катать от обороны. Проскользнул по флангу Мирзов и отдал под удар Рассказову – выстрел пошёл мимо. В опасную контратаку убегал Шюррле, пробивший слишком слабо. Мияйлович подарил мяч сопернику внутри штрафной – но никто этим не воспользовался.

«Крыльям» везло с моментами, но с кадрами – наоборот. Дмитрий Комбаров, для которого этот матч был особенным, покинул поле ещё до середины первого тайма из-за повреждения. Его заменил Полуяхтов, которому разбил нос Ларрсон. Мельком на поле побывал и закончивший с футболом Александр Самедов, чевствовавшийся обеими трибунами перед стартовым свистком.

Моментов у хозяев не было почти целый тайм. Везло только с жёлтыми – в составе противников их схлопотали Зобнин, Джикия и Ларрсон. Из интересного были только попытки зацепиться на чужой половине поля роскошного Соболева, который покорил Самару на старте сезона.

В последние пятнадцать минут первого тайма преимущество гостей практически улетучилось. «Крылья» научились держаться против такого «Спартака» в центре, а радоваться фанатам гостей оставалось только по поводу молодого Умярова, не тушевавшегося на фоне партнёров. И тогда внезапно случился главный момент «Спартака» за первый сорок пять минут – Шюррле засадил в штангу, а спешивший на добивание Мирзов попал в растянувшегося Рыжикова.

И почти сразу после этого случилась ответная голевая атака «Крыльев». Они терпели весь тайм, были намного хуже в плане созданных моментов, но на перерыв ушли с преимуществом. Снова Соболев – это был шестой его гол в этом сезоне. Кстати - снова вопросы к Рассказову, который в кои-то веки сменил Ещенко.


Проваливали игру новички «Спартака», у которого было более чем достаточно моментов. Шюррле лупил во всех эпизодах подряд, Ларрсон снова был выключен из игры, Тил и близко не впечатлял, как в том же дерби.

После перерыва оформить дубль мог Соболев, но махнул много мимо из штрафной площади. Теперь настала пора «Спартака» наказывать противника за неиспользование хороших возможностей. Новички «красно-белых» не стали играть особенно лучше, но москвичам на сей раз повезло – Зобнин бросил на Тиля, тот попытался прострелить – и рикошетом от защитника мяч пришёл к бесполезному до этого момента Ларрсону. Джордан сравнял.


После забитого мяча «Спартак» организовал примерно то же самое, что мы видели до перерыва. «Крылья» практически безвылазно сидели на своей территории. У гостей было много моментов – Шюррле классно крутил со штрафного (не хватило совсем чуть-чуть), несколько эпизодов с вышедшим на поле Бакаевым.

В ответ были только без особой почвы рывки от Соболева. «Крылья» сами чувствовали это и отвечали грубостью. Анюков сначала приложил на своём фланге Тиля, а потом задёргал до предупреждения Бакаева.

Всё могло решиться, как и в первом тайме. Перед компенсированным временем у Самары была пара роскошных атак, но по их итогам выручил Максименко.

А дальше... Дальше снова включился Тиль. Теперь можно поспорить, кто из новичков круче – всё-таки Шюррле или бывший игрок «АЗ»?


В самарской игре был точно круче Тиль. Он не только сделал голевую на Ларрсона, но и забил сам. Болельщики «Спартак» должны сказать спасибо Леониду Слуцкому!

«Понсе – Петкович, Каррера – лучший, Тиля нашёл Слуцкий». Гурцкая – о развале чемпионского «Спартака» и многом другом

Победив, «Спартак» вошёл в группу лидеров чемпионата. Правда, если учесть победу «Ростова» в параллельном матче, первых команд теперь сразу пять – у всех по 14 очков.

Но в любом случае это победа для Кононова, едва не потерявшего всё доверие, которое он заработал за последний месяц.

Впереди – «Брага» и судьба путёвок в групповой этап Лиги Европы.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Автор:
Теги: Спартак Крылья Советов Тиль
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(5)

Последние новости

Валерий Кечинов - о победе "Спартака" в Самаре: у команды уже есть характер
Олег Кононов: «Спартак» может купить еще одного игрока 1
Наиль Умяров: мы были уверены, что сможем и сделаем 4
Резиуан Мирзов: чемпионат сейчас интересный, каждая команда может выиграть у каждой (видео) 2
Георгий Джикия: вокруг "Спартака" всегда будет что-то происходить, потому что это самый популярный и великий клуб страны (видео) 23
Гус Тиль: фанаты "Спартака"? Они сумасшедшие (видео) 11
Неоднозначный Ларссон, умница Тиль и старательный Шюррле: оценки за матч «Крылья Советов» — «Спартак» 7
Максим Карпов: в "Спартаке" нет футболистов высочайшего класса (видео) 22
Гол Бекао принес "Удинезе" победу над "Миланом" 5
Легендарный Тиль. «Спартак» увозит победу из Самары, забив на последних минутах 13
Владимир Быстров сравнил нападающего "Краснодара" Берга с деревом 7
"Ростов" дома одержал победу над "Рубином" 16
"Спартак" на выезде обыграл "Крылья Советов" 146
Иван Обляков: ЦСКА хорошо играл и мог забить "Ахмату" больше 1
"Арсенал" и "Оренбург" назвали стартовые составы
Олег Иванов: мы что, теперь каждый тур будем про пенальти говорить. Те поплакали, другие 4
Александр Самедов: с будущим не определился, сейчас хочу немного отдохнуть (видео)
Владимир Пономарев: Марио Фернандес действует как крайний нападающий
Антон Швец: было несколько моментов в матче с ЦСКА, когда судья помогал, но это просто отговорки
Рашид Рахимов: не могу утверждать, что Глушаков сыграет в следующем матче
Виктор Гончаренко назвал сроки восстановления Сигурдссона, Васина, Набабкина и Дзагоева 7
Виктор Гончаренко: из-за травм ЦСКА не может усилить игру во втором тайме 3
Сергей Жуков: Чалову стоит сначала выиграть трофей с ЦСКА, а потом можно ехать 2
Борис Игнатьев: "Зенит" показывает очень пресный футбол - есть елка, но нет игрушек 4
Марио Фернандес прервал безвыигрышную серию ЦСКА 5
У "Зенита" есть предложение по Мевле
ЦСКА на своем поле разгромил "Ахмат" 95
"Монако" в меньшинстве вновь не смог одержать победу в чемпионате Франции 3
"Ман Сити" в гостях обыграл "Борнмут"
"Крылья Советов" и "Спартак" назвали составы на матч 7-го тура 26
Все новости