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Рано бражничали. Оценки очередной неудачи «Спартака» в еврокубках

Пока, конечно, не окончательной (иначе был бы провал), в домашней игре остаётся возможность исправиться. Но гостевой матч против «Браги» - фирменное уныние от Кононова.

Александр Максименко – 3

В моменте с пропущенным выручить не мог. В остальных эпизодах, которых было не особо много, забирал рабочие мячи. Оценивать здесь особо нечего.

Лукас Айртон – 2.5

С левого фланга пришёл пропущенный гол, но вряд ли есть смысл винить исключительно бразильского защитника. В тот момент, когда шла передача в свободную зону, он делал работу опаздывающего Зобнина – держал игрока в центре. В такой ситуации должен был опуститься и помочь хавбек Мельгарехо, но он этого не сделал. Кое-кто, правда, валит всё на Айртона (который едва ещё и не забил в свои), но здесь ошибка системы, а не одного игрока.

Георгий Джикия – 3.5

Лучший в составе «красно-белых». Джикия разрывал большую часть матча, но заметно подустал к заключительной трети и несколько раз проиграл борьбу Паулиньо. Без взрывного защитника инертному «Спартаку» пришлось бы совсем худо.

Самюэль Жиго – 3

Был не так ярок, как партнёр по центральной зоне, но в общем и целом так же неплох. Правда, были существенные помарки. Например, неловкая игра на границе штрафной (пропустил мяч между ног), после чего пошёл опасный удар от всё того же Паулиньо.

Андрей Ещенко – 3

«Брага» гуляла по правому флангу и редко встречала там серьёзное сопротивление. Справа было больше неприятных штрафных в пользу хозяев. Но Ещенко хотя бы не стал одним из виновников пропущенного гола, как Айртон.


Аяз Гулиев - 2.5

Опорной зоне москвичей не хватало вязкости. И проблема заключалась не только в том, португальские атаки регулярно проходили (особенно во втором тайме) по центру, но и в подборах: практически все из них доставались хозяевам. Гулиеву не хватало концентрации в отборе (именно его так легко убрал при входе в штрафную Рикарду Орта, после прострела которого чуть в свои ворота не отправил Айртон) и аккуратности (жёлтая карточка ещё до перерыва).

Роман Зобнин – 2

Большую часть игры Зоба выглядел лучше Гулиева. У него были удачные отборы и попытки развернуть ответное наступление (одну из хороших возможностей, созданных Романом, запорол Понсе, не заметивший передачи), но Зобнин виноват в пропущенном мяче. Плюс к этому – отвратная заключительная часть встречи.

Андреас Шюррле – 3.5

Был самым интересным из тех «спартаковцев», что играли впереди. Агрессивно шёл в отбор, навязывал борьбу, пытался обострить – отыгрывал примерно ту же роль, что и Вандерсон во вчерашнем греческом позоре «Краснодара». Разок даже вынес при стандарте у своих ворот.

Резиуан Мирзов – 2.5

Либо отдавал в офсайд (на Понсе в первом тайме), либо забирался в офсайд сам. Пытался идти в дриблинг, но получалось совсем не продуктивно. Почти не сделал обострений, что для нападающего, конечно, провал. Единственное, чем запомнился со знаком «плюс» - дальний выстрел после перерыва.

Лоренсо Мельгарехо – 2

Про момент с пропущенным и вину в данном эпизоде Мельгарехо мы уже обсудили. А больше про него ничего особенного и не скажешь: последние несколько минут пытался грузить в штрафную, но ни один из навесов не привёл ни к чему любопытному. Эпизод с единственным голом стал ключевым для полузащитника.

Зелимхан Бакаев – 3

Был неплохой выстрел издалека, были попытки разгонять атаки, но этот вечер складывался для Зелимхана так же неудачно, как и для всего остального «Спартака». Журить полузащитника за какие-то конкретные моменты не получится, но и подвигов у старательного Бакаева на сей раз не вышло.

Эсекьель Понсе - 2.5

Выжал максимум из момента, когда ему позволили пробить головой, но в остальном – соответствующий итогу встречи провал. Не забил даже с убойной позиции, когда оказалось, что Мирзов отдал в офсайд.

Наиль Умяров – без оценки

Фото: СЭ, официальный сайт «Спартака»


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Теги: Спартак Джикия Шюррле Айртон
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