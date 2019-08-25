Вратарь "Локомотива" Гилерме подвел итоги матча 7-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:1).
"Было тяжело. Очень жарко — я не привык играть в такую погоду. Считаю, что результат неплохой. С "Краснодаром" всегда очень сложно играть. Идем дальше.
К сожалению, Алексей Миранчук заболел и не смог играть. В последний момент Юрию Павловичу пришлось все менять. Поэтому я считаю, что было не плохо, а хорошо. В целом одно очко — движение вперед", - цитирует Гилерме ФК "Локомотив".
Гилерме: одно очко - движение вперед
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