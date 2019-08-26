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Евгений Песегов: у "Сочи" выдался тяжёлый старт. Когда всё наладим — придёт результат

Полузащитник "Сочи" Евгений Песегов оценил начало сезона для клуба в дебютном сезоне в Премьер-лиге. После 7 туров у команды 3 очка.
фото: официальный сайт ФК "Сочи"
"У нас выдался тяжёлый старт, мы встретились с лидерами нашего чемпионата: "Зенитом", "Спартаком" и "Краснодаром". В противоборстве с ними очков набрать не удалось, к сожалению. В дальнейшем ситуация точно улучшится, мы идем в правильном направлении — укрепили оборону, после чего стали меньше пропускать. Пока в более атакующий футбол не получается играть, но мы делаем шаги вперёд.

Думаю, что потихонечку связи налаживаются, все друг друга начинают понимать на поле. Тренировочный процесс сейчас выстроен так, чтобы мы как раз могли быстрее притереться: много упражнений с мячом, футбола. Пытаемся перестроиться, сменить свой стиль на атакующий. Стараемся давать результат, но пока хромаем в "физике". Когда всё наладим — придёт результат", - цитирует Песегова News.ru.


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Теги: Песегов Сочи
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