Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия отметил, что находится в хороших отношениях со всеми в московском клубе и не обращает внимания на слухи.
"Причина моего отсутствия на поле простая — я получил травму! Не понимаю, о чём речь, когда говорят о чём-то ещё. Некоторые из-за травм по полгода пропускают. Поверьте, у меня со всеми хорошие отношения. А люди, которые распространяют слухи, уже говорили про меня гадости и раньше. Когда-то они удивлялись, зачем меня взяли в "Локомотив" из "Рубина". Говорили, что я уровень второй лиги. Пусть эти люди закроют свой рот. Пусть им будет стыдно!", - цитирует Кверквелию "Чемпионат.сом".
Соломон Кверквелия: пусть будет стыдно тем, кто говорит про меня гадости
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