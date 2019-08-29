Василий Уткин: в следующем году возможен проект "возвращение Леонида Слуцкого в Россию"

Известный журналист Василий Уткин предположил, что главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий в следующем сезоне будет работать в России.

Фото: eurosport