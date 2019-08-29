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Василий Уткин: в следующем году возможен проект "возвращение Леонида Слуцкого в Россию"

Известный журналист Василий Уткин предположил, что главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий в следующем сезоне будет работать в России.
Фото: eurosport
"Сейчас начался второй год Слуцкого в "Витессе" и третий его год вне российского футбола. Полагаю, за это время будет составлено представление Европой о Слуцком и Слуцким о Европе. Он там получает очень небольшие деньги, а из России предложения ему идут и идут.

Я думаю, что более-менее дальновидные российские футбольные менеджеры начали раздумывать, что в следующем году, возможно, будет иметь кровь и плоть проект "Возвращение Леонида Слуцкого в Россию". За ЦСКА тут говорит история взаимоотношений. А за "Спартак". Ну не зря же "Спартак" приобрел Гуса Тиля. Все говорят, что по рекомендации Слуцкого, что в этом сомневаться? Есть еще другие клубы, которые будут иметь на это средства. Так или иначе это интересный сюжет, который можно муссировать длительное время", — сказал Уткин в эфире передачи "Футбольный клуб".


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Теги: Уткин Витесс Слуцкий
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