Антон Зиньковский - о ничьей с "Динамо": одно очко уже хорошо в нашей ситуации

Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский прокомментировал ничью с "Динамо", передает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

Фото: ФК "Крылья Советов"

- Вы удачно вошли в игру, оживили ее. Казалось, что и победа будет за "Крыльями".



- Старались победить, игра шла нормально. Как и думали, в первом тайме соперник прессинговал, плотнее играть. Во втором тайме соперник сбавил обороты, как мы и думали. Пытались додавить, что-то получалось, что-то нет. Было пару моментиков, могли забить. Наверное, небольшой офсайд был у Соболева. Одно очко уже хорошо в нашей ситуации. Жалко, конечно, что не три. Пока так.



- Было видно, что ты соскучился по футболу.



- Да. Хотелось голевую отдать или забить. Надеюсь, что в следующем матче выиграем, что принесу пользу команде.



- У тебя было два момента как под копирку. Шел по флангу, сближался, угловым дело не закончилось. Казалось, что нужно было все-таки отдавать пас. Сам хотел завершить?



- Я хотел прострелить. А в первом моменте от игрока ушел мяч, но поставили от ворот. А во втором я хотел прострелить, но не успел.



- "Спартаку" и "Локомотиву" вы проиграли на последних минутах. Мелькнула мысль, что и сегодня можете пропустить?



- Да нет. Об этом в игре не думаешь. Думали, чтобы Серёжа (Рыжиков - прим. Rusfootball.info) отбил, так и случилось.