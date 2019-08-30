Фабиано Фара, агент полузащитника бразильского клуба "Васко да Гама" Лукаса Сантоса, подтвердил информацию о переходе игрока в ЦСКА.
"Информация об аренде Сантоса в ЦСКА — правда. Завтра мы вылетаем в Москву", — цитирует агента "Чемпионат".
Есть сведения, что ЦСКА также получит право выкупа контракта 20-летнего хавбека за 3 млн евро. В субботу, 31 августа, Сантос вместе со своим агентом Фабиано Фарахом должен вылететь в Россию. Об интересе ЦСКА к бразильскому полузащитнику сообщалось еще в феврале 2019 года, однако тогда клубам не удалось договориться — стороны не сошлись в распределении доли от последующей перепродажи футболиста.
Агент: информация про аренду Сантоса в ЦСКА - правда
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