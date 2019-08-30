Роман Широков: "Зенит" — фаворит матча со "Спартаком". У него более выстроенная и более качественная игра

Бывший полузащитник "Спартака" и экс-спортивный директор "Динамо" Роман Широков назвал фаворита матча 8-го тура РПЛ между красно-белыми и "Зенитом".

Фото: Sportbox.ru