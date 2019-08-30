"Как по мне, то фаворит "Зенит". У него более выстроенная и более качественная игра. Почему тогда "Зенит" в большинстве не обыграл "Ахмат" и уступил "Уфе"? Ничего — бывает. Возникают временные трудности. Я бы не сказал, что "Зенит" в этих матчах играл плохо. Просто не забивал. Надо было реализовывать свои моменты. Наверное, шансов было не очень много, но по три-четыре момента они имели — и с "Ахматом", и с "Уфой". Не забили, не выиграли.
Опять же, я не могу утверждать, что "Зенит" смотрелся плохо. Нет, на своем уровне. Возможно, было небольшое проседание — но несущественное. Теперь на носу дерби. Это совсем другие эмоции. Тот же "Спартак" сразу забудет, что вылетел от "Браги". Когда команды выйдут на поле и трибуны заревут, сразу появится другой настрой у игроков обеих команд. Все прекрасно понимают, какое значение имеет предстоящая встреча", - приводит слова Широкова "Спорт-экспресс".
Роман Широков: "Зенит" — фаворит матча со "Спартаком". У него более выстроенная и более качественная игра
Бывший полузащитник "Спартака" и экс-спортивный директор "Динамо" Роман Широков назвал фаворита матча 8-го тура РПЛ между красно-белыми и "Зенитом".
Фото: Sportbox.ru
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»