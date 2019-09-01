Полузащитник "Васко Да Гама" Лукас Сантос оставил прощальное сообщение для бразильского клуба.
Ожидается, что в скором времени Сантос перейдет на правах аренды в московский ЦСКА.
"Спасибо, "Васко"! Спасибо моей семье, девушке, всем моим друзьям и людям, пожелавшим мне удачи. Увидимся позже. Я люблю свой "Васко"!" — написал бразилец в своем инстаграме, подписавшись также на страницу ЦСКА в социальной сети.
Российский клуб заплатит за аренду 20-летнего хавбека около 200 тысяч евро. Также у красно-синих будет право выкупа игрока.
Sport24.ru
Лукас Сантос попрощался с "Васко Да Гама" перед переходом в ЦСКА
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