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"Дженоа" объявил о переходе Хильемарка в "Динамо"

Итальянский клуб "Дженоа" объявил о переходе полузащитника Оскара Хильемарка в московское "Динамо".

Как сообщается на сайте команды, "Дженоа" завершил оформление сделки, российский клуб объявит о трансфере в ближайшее время.

Ранее стало известно, что "Динамо" заплатит за 27-летнего игрока 500 тысяч евро. В прошлом сезоне Оскар провел за "Дженоа" 18 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу.

Sport24.ru


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Теги: Динамо Дженоа Серия А
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