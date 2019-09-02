Агент Александр Маньяков, ведущий дела защитника "Зенита" Игоря Смольникова, высказался по поводу будущего и перспектив своего клиента с учетом прихода в клуб из Санкт-Петербурга другого правого защитника Вячеслава Караваева. Контракт 31-летнего Смольникова истекает 30 июня 2020 года.
"От "Зенита" не было предложений по поводу продления контракта. Я встречался с Александром Ивановичем Медведевым, Хавьером Рибалтой и Антоном Евменовым, беседовали с Сергеем Богдановичем Семаком. У клуба есть позиция — определиться с игроками в ноябре–декабре. Это не только Игоря касается, но и других ребят. Либо «Зенит» выйдет с предложением, либо будем искать другие варианты.
Думаю, что приход Караваева не повлияет на перспективы Смольникова. Мне кажется, в последней игре со "Спартаком" Игорь еще раз показал, что его рано списывать со счетов. Он не боится конкуренции. «Зенит» ставит перед собой большие цели в чемпионате и еврокубках, поэтому позиция правого защитника должна дублироваться. Караваев и Смольников. Почему нет? Кто сильнее, тот и будет играть.
Играют не деньги, а люди. Я думаю, что Смольников будет основным футболистом. Могу на 100 процентов сказать, что без боя он свое место в составе не уступит.
Игорь сказал мне, что пока не будет решения по "Зениту", не инициировать никаких переговоров. Практически все летнее трансферное окно я не занимался этим вопросом. Был интерес из одной команды серии А, но я не форсировал переговоров. В приоритете — "Зенит", - цитирует Маньякова "Спорт день за днем".
Агент: Смольников будет основным футболистом. Без боя он свое место в составе не уступит
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