Дмитрий Тарасов рассказал о беременности своей жены Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в своём аккаунте в "инстаграме" посвятил этому пост. View this post on Instagram Люблю. Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются ???? A post shared by Dmitry Tarasov (@tarasov23) on Sep 2, 2019 at 11:45pm PDT "Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются", - написал Тарасов.Жена Тарасова - модель Анастасия Костенко, это его третья супруга. Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» Сегодня, 10:24 Опубликовал: Евгений Михайлов Теги: Тарасов Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5