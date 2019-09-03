Выбор в его пользу сделали 45% участников опроса. Он обошёл капитана команды Георгия Джикию (17%) и Самуэля Жиго (10%).
"В течение августа Максименко не только без замен отыграл в 4 матчах Российской Премьер-Лиги и 4 квалификационных встречах Лиги Европы, но и внёс значимый вклад в важные для клуба победы", — отмечает пресс-служба красно-белых на официальном сайте клуба.
Александр Максименко стал лучшим игроком "Спартака" в августе по мнению болельщиков
Болельщики "Спартака" признали лучшим игроком августа вратаря команды Александра Максименко.
Фото: "Спорт-экспресс"
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