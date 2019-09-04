Агент Иван Джугели: я покупаю игры? Иди попробуй купи — как минимум 15 лет дадут, еще позвоночник переломают

Бывший футболист, а ныне агент Иван Джугели прокомментировал слухи, которые связывают его с организацией договорных матчей.

Фото: "Бизнес онлайн"