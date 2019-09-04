» » Агент Иван Джугели: я покупаю игры? Иди попробуй купи — как минимум 15 лет дадут, еще позвоночник переломают

Агент Иван Джугели: я покупаю игры? Иди попробуй купи — как минимум 15 лет дадут, еще позвоночник переломают

Бывший футболист, а ныне агент Иван Джугели прокомментировал слухи, которые связывают его с организацией договорных матчей.
Фото: "Бизнес онлайн"
"Там купил, здесь купил. Что я купил? Во-первых, надо их продавать, чтобы купить. Откуда у меня деньги, чтобы купить? Они бредят, игры я покупаю. Иди попробуй купи — как минимум 15 лет дадут, еще позвоночник переломают. Попробуй в России такое натвори.

Мы сейчас с тобой сидим — нас уже слушают, да? Где, у кого и что я купил? Это разве огурцы на рынке? Кто бы дал мне жить здесь 17 лет подряд, если бы я таким делом занимался? Давно бы отправили куда подальше. Так что это все интриги.

Можно ли выиграть ФНЛ, не работая с судьями? Сейчас вообще нет денег, чтобы у кого-то что-то купить. Я не верю в то, что кто-то будет это делать. Ну мы же как-то выиграли.

Договорные матчи? Кто-то может это доказать? Какие деньги, кто мне доверил их? Если я даю, значит, и ты тоже даешь, да? Или я самый умный что-ли? У нас команда была хорошая. Любят говорить, что мы все покупали. Посмотрите, как мы выходили с «Анжи» и «Волгой»: сколько пенальти мы пробили и сколько нам. Даю я, значит, деньги судье — а он в мои ворота пенальти ставит. Прекрасно", — цитирует Джугели "Бизнес Online".


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Теги: РПЛ
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